Президента "Рост банка" заочно арестовали по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы во вторник заочно арестовал по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере Артема Хенкина - президента попавшего под санацию ОАО "Рост банк". Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу заочно Артема Хенкина", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, Хенкин был лидером преступной группы, организовавшей хищения в обанкротившемся Росэнергобанке. Девять других фигурантов дела заключены под стражу. Хенкин скрылся от следствия, обвинения ему предъявлены заочно.

Ранее временная администрация по управлению Росэнергобанком, назначенная ЦБ, установила в действиях руководства и собственников банка сделки, имеющие признаки вывода активов посредством приобретения прав требований к неустановленному лицу, а также путем совершения операций с недвижимым имуществом. Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, на общую сумму порядка 9,8 млрд рублей.

Банк России 10 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка, а также назначил в банке временную администрацию. По данным регулятора, Росэнергобанк оказался неспособен исполнять обязательства перед кредиторами, а также занимался выводом активов. На 1 марта 2017 года Росэнергобанк занимал 92-е место по величине активов в банковской системе РФ.