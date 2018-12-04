Источник: девять московских вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Кинологи проверяют девять вокзалов в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Последовательно кинологи проверяют девять железнодорожных столичных вокзалов: Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о проверке Рижского вокзала.

По словам источника, эвакуация на время проверки на вокзалах не проводится. "На движении поездов и электричек проверки никак не скажутся", - добавил собеседник агентства.

28 ноября в Москве были "заминированы" 15 торговых центров, среди которых "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Цветной", "Мозаика", "Горбушкин двор", "Хорошо", а также Киевский вокзал, на этих объектах была проведена эвакуация. Анонимные сообщения стали поступать один за другим около 11:30 мск, все угрозы оказались ложными.

Ранее волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек в разных городах России.