Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка признали невменяемым

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении участника нападения на школу в Улан-Удэ направлено в суд. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, обвиняемый признан невменяемым.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении одного из учеников средней школы №5 города Улан-Удэ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего нападавшего ученика, признанного невменяемым, направлено в суд", - сообщила она.

По версии следствия, утром 19 января ученик девятого класса школы №5 в Улан-Удэ при пособничестве двух несовершеннолетних одноклассников совершил нападение на учителя и учащихся школы, а также устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью. По не зависящим от них обстоятельствам умысел на убийство до конца доведен не был. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц", "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества", "Угроза убийством").

"Двое его соучастников, их законные представители и защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения ознакомления оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - сообщила Петренко.