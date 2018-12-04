СМИ: в Канаде женщина сбила сына на машине после ссоры

ОТТАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полиция канадского города Виндзор (провинция Онтарио) задержала женщину, которая на автомобиле намеренно сбила собственного ребенка. Об этом сообщил во вторник телеканал CTV.

Инцидент произошел еще 1 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Установлено, что 33-летняя женщина села за руль своего внедорожника и умышленно наехала на 16-летнего сына. В результате подросток был зажат между автомобилем и стеной жилого дома, он получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Такому поступку матери предшествовала ссора с ребенком. По словам очевидцев, за 20 минут до трагедии в одном из ресторанов быстрого питания города Мария Шуинар устроила скандал, так как ее сын якобы что-то у нее украл. На место были вызваны сотрудники полиции, но поскольку они не получили никаких жалоб ни от женщины, ни от подростка, то и не предприняли каких-либо мер.

В настоящее время Шуинар находится под стражей, ей предъявлены обвинения в покушении на убийство.