Полиция проверяет информацию о драке охранника с пассажиром электрички в Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Транспортная полиция проверяет размещенную в СМИ информацию о подравшихся охраннике и пассажире электрички в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"По данной информации, размещенной в ряде СМИ, о драке охранника и пассажира электрички, следовавшей из Александрова в Москву, обращений и заявлений от граждан в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская не поступало. В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Подмосковье охранник избил пассажира за то, что тот якобы ехал без билета. По данным СМИ, драка произошла уже на перроне.