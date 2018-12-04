Источник: угрозы взрывов на всех московских вокзалах не подтвердились

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" девяти вокзалов в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"Взрывных устройств и подозрительных предметов в зданиях и на территориях вокзалов не обнаружено. Угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что кинологи последовательно проверяют девять железнодорожных вокзалов в Москве: Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов. По словам источника, эвакуация на время проверки на вокзалах не проводилась, на движении поездов и электричек это никак не сказалось.

28 ноября в Москве были "заминированы" 15 торговых центров, среди которых "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Цветной", "Мозаика", "Горбушкин двор", "Хорошо", а также Киевский вокзал, в связи с чем на этих объектах была проведена эвакуация. Анонимные сообщения стали поступать один за другим в районе 11:30 мск, все угрозы оказались ложными. Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, звонки с угрозами взрывов в московских ТЦ были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине.

Ранее волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек в разных городах России.