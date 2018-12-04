В Петербурге загорелся склад с бумажной продукцией

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Склад с бумажной продукцией загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщили в региональном главке МЧС.

"4 декабря в 21:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Латышских стрелков, д. 29 <...> Происходит горение склада с бумажной продукцией", - сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе ГУ МЧС ТАСС сообщили, что площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Пострадавших нет.

Здание склада находится в промзоне. В ликвидации пожара от МЧС участвуют четыре единицы техники и 20 человек личного состава.