Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в южной части Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Массовая авария произошла на Невском путепроводе в южной части Санкт-Петербурга. В результате ДТП один водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации, 4 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга на Невском путепроводе произошло столкновение пять транспортных средств. С места ДТП госпитализировали в тяжелом состоянии водителя автомобиля Nissan", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка.

Невский путепровод - важный объект транспортной инфраструктуры в южной части города. Он перекинут над путями железнодорожной станции Сортировочная-Московская Октябрьской железной дороги и соединяет Московский и Невский районы города на Неве.

В начале декабря в Санкт-Петербурге установилась отрицательная температура воздуха, что способствовало образованию пробок и аварийных ситуаций на дорогах города. Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в ближайшие сутки сохранится опасность дорожно-транспортных происшествий, в том числе из-за неблагоприятных метеорологических условий.