Рейс из Сочи в Краснодар отменили после неполадок с шасси

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании UTair из Сочи в Краснодар отменили после того, как борт вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.

Ранее источник ТАСС в авиационных кругах сообщал, что рейс компании UTair, следовавший из Сочи в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, пострадавших нет. Пассажиров должен был доставить в Краснодар запасной борт, сообщал представитель авиакомпании.

"Запасной борт не полетит, рейс отменен, это решение авиакомпании. Трое пассажиров, по их желанию, размещаются в гостинице, предоставляется все необходимое: питание, проживание, трансфер. Остальным всем пассажирам возвращается полная стоимость перелета", - сказал представитель перевозчика.

В пресс-службе UTair уточнили, что "при вылете из Сочи в Краснодар на ATR 72 не сработала сигнализация убранного положения шасси". "По правилам безопасности командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Сочи. Самолет благополучно приземлился, на борту был 31 пассажир. Авиакомпания отправит пассажиров в Краснодар ближайшим рейсом", - добавили в авиакомпании.

Как уточнял ТАСС ранее источник в правоохранительных органах региона, на борту самолета находился 31 человек, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося левого шасси. Посадка была в штатном режиме.