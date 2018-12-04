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Расследование драки с участием Кокорина и Мамаева

Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста Мамаеву и Кокорину до 8 февраля

Заседание суда назначено на 11:00 мск

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит в среду ходатайство следствия о продлении ареста до 8 февраля 2019 года футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий были арестованы по решению Тверского суда Москвы в рамках дела о драке.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявили обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".

Заседание суда назначено на 11:00 мск.

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РоссияРасследование драки с участием Кокорина и Мамаева
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