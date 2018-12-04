Суд в Петербурге 5 декабря начнет рассматривать дело о теракте в магазине "Перекресток"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Московский окружной военный суд в среду на выездном заседании в Петербурге начнет рассматривать по существу дело о теракте в магазине "Перекресток". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Первое рассмотрение дела по существу назначено на 5 декабря, - сказали в пресс-службе.

Обвиняемым по делу проходит 36-летний неработающий житель Петербурга Дмитрий Лукьяненко, которого ранее суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику до декабря. Согласно материалам дела, Лукьяненко обвиняют не только в совершении теракта, но и в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, их хранении и перевозке взрывчатых устройств. Изначально он обвинялся только по статье о совершении террористического акта (пункт "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ), свою вину мужчина признал.

Взрыв в камере хранения петербургского магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44 произошел в конце декабря прошлого года. Пострадали 18 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, позже взрыв квалифицировали как теракт. Дмитрий Лукьяненко, проживающий в Красносельском районе Петербурга, был задержан 30 декабря, на следующий день по решению суда он был заключен под стражу. В СИЗО он пробыл восемь месяцев, после чего его направили в клинику.