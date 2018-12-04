Площадь пожара на складе с бумагой в Петербурге достигла 2 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Пожар на складе с бумажной продукцией в Невском районе Санкт-Петербурга охватил площадь в 2 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

"Пожар достиг 2 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе городского управления МЧС сообщили, что ранг пожара повышен со второго до третьего. "Ранг пожара в Невском районе повышен до №3", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар на складе с бумажной продукцией произошел около 22:00 мск на улице Латышских стрелков в Петербурге. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.

Невский район - промышленный район на востоке Петербурга. Ранее он был густо населен, но на данный момент большую часть территории занимают склады и заводы. В УГИБДД по Петербургу ТАСС сообщили, что информация о перекрытии дорожного движения рядом с местом ЧП не поступала. На данный момент в Петербурге местами идет мокрый снег, ветер - 4,9 метра в секунду.