Пожар на складе с бумагой в Петербурге локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Пожар на складе с бумагой в Невском районе Санкт-Петербурга локализован, сообщила пресс-служба городского главка МЧС.

"Пожар по адресу: Невский район, ул. Латышских стрелков, д. 29 локализован", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе городского управления МЧС добавили, что ранг пожара снижен до №1-БИС. В настоящее время тушением пожара занимаются 162 сотрудника МЧС, задействовано 40 единиц спецтехники.

Недалеко от места инцидента располагается исправительная колония №7. В исправительном учреждении ТАСС сообщили, что инцидент не отразился на работе. "Нас не затронуло. Ведомственная пожарная охрана [от колонии] тоже там не задействована, только МЧС", - сообщили в учреждении.

Как сообщалось ранее, пожар на складе с бумагой произошел в Невском районе на улице Латышских стрелков около 22:00 мск во вторник. Первоначально площадь пожара составляла 350 кв. м, затем она выросла до 2 тыс. кв. м. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.

Невский район - промышленный район на востоке Петербурга. Ранее он был густо населен, но на данный момент большую часть территории занимают склады и заводы. В УГИБДД по Петербургу ТАСС сообщили, что информация о перекрытии дорожного движения рядом с местом ЧП не поступала. На данный момент в Петербурге местами идет мокрый снег, ветер - 4,9 м/с.