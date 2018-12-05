Для тушения склада с бумагой в Петербурге задействовали пожарный поезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Пожарный поезд задействовали для тушения возгорания на складе с бумажной продукцией в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах на месте инцидента.

"Задействован пожарный поезд. Его пригнали к горящему зданию по железнодорожным путям, которые проложены по территории промышленной зоны со складами", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из промышленной зоны также выезжают грузовики компании "Деловые линии". Склад фирмы находится рядом с местом ЧП.

Ранее сообщалось, что около 22:00 мск 4 декабря на улице Латышских стрелков в Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Сведения о пострадавших не поступали.

В настоящее время, по данным пресс-службы городского управления МЧС, возгорание локализовано. Тушение продолжается силами более 160 сотрудников МЧС, задействовано 40 единиц спецтехники.

Невский район - промышленный район на востоке Петербурга. Ранее он был густо населен, но на данный момент большую часть территории занимают склады и заводы. На данный момент в Петербурге местами идет мокрый снег, ветер - 4,9 м/с.