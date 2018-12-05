На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине

ТАСС, 5 декабря. Тело девятилетнего мальчика обнаружили в запертой стиральной машине в одной из квартир в Елизовском районе на Камчатке, сообщает в среду пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении тела 9-летнего мальчика в запертой стиральной машине в одной из квартир населенного пункта в Елизовском районе", - говорится в сообщении.

Тело ребенка обнаружила мать, вернувшаяся с работы около 18:00 (09:00 мск) 4 декабря. С ее слов, ранее, два - три года назад, сын уже залезал в стиральную машину. На этот раз ребенок оставался дома один, дверь была закрыта изнутри. Отец мальчика находился в командировке за пределами Камчатского края.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, название населенного пункта, где произошла трагедия, не называется, чтобы не раскрывать персональные данные ребенка.

"В настоящее время проводятся неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.