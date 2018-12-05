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В Москве ищут военного, покинувшего с оружием стратегический объект под Владимиром

В последний раз военнослужащего видели в Ленинском районе Подмосковья

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий, охранявший стратегический мост во Владимирской области, самовольно покинул объект с оружием и направился в Москву. Как сообщил источник в правоохранительных органах, сейчас его ищут столичные полицейские.

"В городе Муроме военнослужащий, охранявший стратегический мост, самовольно покинул охраняемый объект и выдвинулся в сторону Москвы на ВАЗ 2108 черного цвета. Сейчас его ищут полицейские", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, у него с собой имеется автомат Калашникова и два полных магазина патронов. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.

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