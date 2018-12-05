Дело о браконьерстве возбуждено против пойманного в национальном парке приморца с ружьем

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи полиции Приморья возбудили уголовное дело в отношении задержанного на территории национального парка "Земля леопарда" местного жителя, у которого при себе был нарезной карабин с патронами, сообщает в среду пресс-служба ОМВД по Хасанскому району Приморского края.

Как сообщалось ранее, 6 ноября сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае задержали на охраняемой территории мужчину с оружием и охотничьим снаряжением. Они уверены, что нарушитель вел охоту не один, но остальным, видимо, удалось скрыться. Причинить вред животному миру охраняемой территории они не успели.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом "г" части 1 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота на особо охраняемой природной территории"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в браконьерстве дал признательные показания. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу, а также экспертизу холодного и металлического оружия.

На территории национального парка "Земля леопарда" запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. При этом особенностью нацпарка является то, что его обширная территория в 262 тыс. га непосредственно граничит с рядом населенных пунктов. Наличие поселков близко к территории или в границах охраняемой территории усложняет работу госинспекторов, когда браконьерством решают заняться местные жители.

Дальневосточный леопард является самой редкой крупной кошкой в мире и обитает сейчас только на востоке Приморья и приграничных районах Китая. По последним данным, на территории нацпарка "Земля леопарда", который является ядром дикой популяции пятнистой кошки, было зафиксировано 84 взрослых особи.