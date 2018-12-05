В Хабаровском крае осудили воспитательницу, продававшую в детском саду наркотики

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае вынес приговор бывшей воспитательнице одного из детских садов Хабаровска за попытку продать гашишное масло в учреждении. Как сообщили ТАСС в среду в прокуратуре Индустриального района Хабаровска, женщине назначили наказание в виде четырех лет и семи месяцев колонии.

"Одна из воспитателей детского сада Индустриального района города решила поправить свое материальное положение путем реализации наркотиков. Ее задержали в момент, когда она пыталась продать подконтрольному полиции человеку гашишное масло на территории детского сада, - сказали в прокуратуре. - Женщину признали виновной по ч. 1. и ч. 3. ст. 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"), ей было назначено наказание в виде четырех лет и семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима".

В прокуратуре добавили, что осужденная будет отбывать наказание после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Воспитателя уволили сразу после задержания. Прокуратура также провела проверку учреждения из-за нахождения на территории детского сада постороннего лица, по результатам которой должностные лица были привлечены к ответственности.