На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге, ведется проливка и разборка горевших конструкций, сообщает в среду пресс-служба городского главка МЧС.

"Открытое горение ликвидировано. На складе с бумажной продукцией происходит очаговое тление на общей площади 120 кв. м. Производится проливка, разборка горевших конструкций", - говорится в сообщении.

Пожар на складе с бумагой в Петербурге произошел около 22:00 мск 4 декабря. Площадь возгорания достигала 2 тыс. кв. м. Тушением возгорания занимались более 160 сотрудников МЧС, было задействовано 40 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.

Невский район - промышленный район на востоке Петербурга. Ранее он был густо населен, но на данный момент большую часть территории занимают склады и заводы.