Морозы осложняют поиски пропавших в Хакасии туристов

ТАСС, 5 декабря. Морозы осложняют поиски четырех пропавших туристов в Хакасии. Об этом в среду сообщает региональный главк МЧС.

Группа туристов пропала 24 ноября. Трое из них - жители Красноярского края, одна женщина - жительница Саяногорска (Хакасия). Они катались на снегоходах в Орджоникидзевском районе республики. О ЧП сообщил мужчина, сдававший туристам жилье в селе Приисковый.

"Спасатели работали до вечера, пока позволяло освещение и температура. А температура там упала очень здорово, утром термометры показали -41 градус. Сегодня поисковые работы будут продолжены, но начнутся чуть позже. Опять-таки, причина - низкие температуры", - говорится в сообщении ведомства в социальных сетях.

Также в среду пройдет заседание оперативного штаба с участием представителей региональных управлений МЧС и МВД, районной администрации, спасателей и владельцев турбаз. На заседании обсудят план дальнейших поисков и вопросы обеспечения туристической безопасности.

"О прекращении поисковой операции речи не идет. Поиски будут продолжены с учетом погоды, а также той информации, которая была собрана за 11 дней поисково-спасательных работ", - отмечается в сообщении.

В поисках туристов задействованы спасатели, сотрудники МВД, волонтеры. Следственный комитет начал доследственную проверку.