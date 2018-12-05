На Камчатке возбудили дело после гибели ребенка в стиральной машине

ТАСС, 5 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика, тело которого нашли в запертой стиральной машине в одной из квартир в Елизовском районе на Камчатке, сообщает в среду пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика, тело которого обнаружено матерью в помещении квартиры по месту жительства в запертой стиральной машинке около 18:00 [09:00 мск] 4 декабря 2018 года, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра квартиры, в которой проживал мальчик, следов, свидетельствующих о его насильственной смерти, не обнаружено. Согласно предварительным результатам экспертизы, мальчик задохнулся в замкнутом пространстве. На теле обнаружены телесные повреждения, возможно образовавшиеся в результате взаимодействия с выступающими частями барабана стиральной машинки.

По словам матери, 2-3 года назад сын уже залезал в стиральную машину. На этот раз ребенок оставался дома один, дверь была закрыта изнутри. Отец мальчика находился в командировке за пределами Камчатского края.