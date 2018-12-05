В Москве в связи с розыском вооруженного автоматом сотрудника ВОХР ввели план "Сирена"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. План "Сирена" введен в Москве из-за розыска вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны (ВОХР), который ранее сбежал с охраняемого объекта во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве ввели план "Сирена" из-за сотрудника военизированной охраны Юрия Петрова 1957 года рождения, который охранял мост в Муроме (Владимирская область). Он сбежал со своего поста с автоматом и имеет при себе два снаряженных магазина к нему. Предположительно, он находится в столице, куда приехал на своей машине ВАЗ 2109 цвета черный металлик, - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось что сбежавший - военнослужащий срочной службы. Однако в дальнейшем оказалось, что это - сотрудник ВОХР. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.