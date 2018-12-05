В результате взрыва бытового газа под Самарой пострадали два человека

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в поселке Воскресенка под Самарой. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"5 декабря в МЧС поступило сообщение о хлопке бытового газа по адресу: микрорайон Челно-Вершинский, поселок Воскресенка, улица Воскресенская. По прибытии на место установлено, что произошел хлопок бытового газа с частичным обрушением кровли и стены дома. В результате происшествия пострадали два человека. Они госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.