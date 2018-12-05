Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Четыре молодых человека в возрасте от 20 до 26 лет погибли в аварии вечером во вторник в Степновском районе Ставропольского края. ДТП произошло в 21:30 мск 4 декабря, сообщили ТАСС в среду в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительной информации, на 13 км автодороги Степное - Иргаклы - Ачикулак водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где допустил столкновение со встречным ВАЗ-2107. В результате погибли водитель ВАЗ-2109 1994 года рождения, водитель ВАЗ-2107 1993 года рождения, а также пассажиры ВАЗ-2109 - девушки 1998 и 1992 годов рождения", - сказал собеседник.

Причины происшествия уточняются. По предварительным данным, проезжая часть в месте ДТП находилась в надлежащем состоянии.