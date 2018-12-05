Губернатор Нижегородской области взял на контроль ситуацию с угрозами коллектора детям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проконтролирует ситуацию с расследованием уголовного дела в отношении коллектора, который угрожал расправой над детьми. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее в отношении коллектора в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). В ходе предварительного расследования установлено, что коллектор угрожал дочери должника насилием над ее детьми.

"Губернатор [Нижегородской области Глеб Никитин] дал поручение департаменту региональной безопасности Нижегородской области взять на контроль ход расследования [дела в отношении коллектора] и доложить по итогам", - говорится в сообщении.

"Я прошу правоохранительные органы однозначно реагировать на подобные факты, где четко не только прослеживается нарушение закона, но и возникает угроза для здоровья и жизни людей. Необходимо работать над созданием механизмов, которые не позволят подобным "коллекторам" чувствовать себя безнаказанными", - цитирует пресс-служба Никитина.