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Полиция Москвы опровергла введение плана "Сирена" в городе из-за сбежавшего охранника

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал о введении плана из-за розыска вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московская полиция опровергла информацию о введении на территории города плана "Сирена" для розыска сбежавшего охранника, вооруженного автоматом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В Москве никаких подобных мероприятий не проводится", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в Москве ввели план "Сирена" из-за розыска вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны (ВОХР), который охранял объект во Владимирской области и имеет при себя автомат с двумя магазинами.

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