Полиция Москвы опровергла введение плана "Сирена" в городе из-за сбежавшего охранника

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московская полиция опровергла информацию о введении на территории города плана "Сирена" для розыска сбежавшего охранника, вооруженного автоматом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"В Москве никаких подобных мероприятий не проводится", - сказали в пресс-службе.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в Москве ввели план "Сирена" из-за розыска вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны (ВОХР), который охранял объект во Владимирской области и имеет при себя автомат с двумя магазинами.