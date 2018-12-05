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Тихоокеанский центр сообщил об образовании цунами близ Новой Каледонии

Ранее на территории около заморского административно-территориального образования Франции произошло землетрясение магнитудой 7,6

ТАСС, 5 декабря. Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщил в среду об образовании волн цунами в результате мощного землетрясения в районе Новой Каледонии - заморского административно-территориального образования Франции с особым статусом.

Ранее центр информировал о возможности образования волн высотой от одного до трех метров в результате землетрясения магнитудой 7,6.

Власти Новой Каледонии объявили об эвакуации нескольких районов в связи с образованием цунами. Об этом сообщил департамент гражданской защиты заморской территории Франции.

По его данным, жителям восточного побережья острова Новая Каледония, а также проживающим на острове Пен и на группе островов Луайоте необходимо покинуть прибрежную полосу шириной 300 м. Отмечается, что для западного побережья риск цунами не так высок, в связи с чем на данный момент нет необходимости в эвакуации, однако граждан просят быть бдительными и в случае угрозы также быть готовыми покинуть опасные районы.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 153 км к юго-востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Зафиксированы несколько мощных афтершоков магнитудой от 4,9 до 5,9.

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