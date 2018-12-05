Пожар на складе с бумагой в Петербурге полностью ликвидирован

ТАСС, 5 декабря. Пожар на складе с бумажной продукцией в Невском районе Санкт-Петербурга полностью ликвидирован, сообщает в среду пресс-служба городского главка МЧС.

"Пожар в Невском районе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар на складе с бумагой в Петербурге произошел около 22:00 мск 4 декабря. Площадь возгорания достигала 2 тыс. кв. м. Тушением возгорания занимались более 160 сотрудников МЧС, было задействовано 40 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.

Невский - промышленный район на востоке Петербурга. Ранее он был густо населен, но сейчас большую часть территории занимают склады и заводы.