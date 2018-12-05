МВД пресекло производство фальсифицированного сливочного масла в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве работу цеха по производству фальсифицированного сливочного масла, изъяв 100 тонн сырья. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Полицейские при участии Росгвардии пресекли производство сливочного масла, не отвечающего требованиям безопасности", - сказала Волк.
По ее словам, в Бутырском районе столицы злоумышленники организовали производство фальсификата, содержащего пальмовое масло. При этом на упаковке информация о наличии данного компонента отсутствовала. Кроме того, в продукции, подготовленной к реализации в розничных магазинах на территории Москвы, выявлены патогенные микроорганизмы.
"В производственном цехе полицейскими обнаружено оборудование, упаковочные материалы, брикеты пальмового масла, фольга, 100 тонн сырья, документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также 31 тонна готовой продукции", - отметила Волк. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности"). Подозреваемый в организации деятельности подпольного предприятия арестован.
Официальный представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что это уголовное дело расследуется следственными органами ГСУ в отношении генерального директора ООО "ПО Маслодел", ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ.
По данным следствия, с августа 2012 по 19 ноября 2018 года генеральный директор ООО "ПО Маслодел" совместно с неустановленными лицами производил масло с нарушениями санитарно-технического состояния и с указанием на маркировке готовой продукции не соответствующей действительности даты ее производства.