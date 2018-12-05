Адвокат пострадавшего по делу Кокорина и Мамаева сообщила, что футболисты не признали вину

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Защита чиновника Дениса Пака, пострадавшего по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, отметила, что они до сих пор не согласились с обвинением ни по одному из эпизодов. Об этом ТАСС сообщила адвокат Пака Наталья Шатихина.

"Насколько мне известно, а нас должны об этом уведомить, ни один из обвиняемых не согласился с обвинением ни по одному из эпизодов. Почему наши фигуранты, с одной стороны, просят за что-то человеческого прощения и каются публично, а с другой - не реализуют это свое право, мне сложно судить. В любом случае не от нас сейчас зависит, каковы будут сроки следствия, и во многом даже не от следователей", - сказала она.

Также она отметила, что продление сроков следствия на следующие два месяца ожидаемо и обоснованно. "Дела редко расследуются менее полугода, и связано это отнюдь не с нерадивостью следственных органов. Во-первых, надо помнить, что в деле трое потерпевших и четверо обвиняемых, оба эпизода происходили в публичных местах. Это означает, что следствию предстоит огромный массив необходимых в соответствии с законом действий", - пояснила защитник.

Во-вторых, отметила Шатихина, особенности уголовного процесса в том, что обвинению предстоит доказывать в суде каждое обстоятельство. "В отличие от рядового гражданина, которому "и так все ясно", необходимо выполнить экспертизы, начиная от судебно-медицинских по повреждениям, без этого даже окончательную квалификацию не сделать, и множество других", - добавила адвокат.

В среду, 5 декабря, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следственных органов о продлении срока ареста Кокорину и Мамаеву.