Минздрав Саратовской области начал проверку после жалобы на червей в еде детской больницы

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Минздрав Саратовской области инициировал проверку после жалобы жителя Саратова на червей в пище, которую предоставляют в детской больнице Саратова. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь регионального министерства.
Ранее во "Вконтакте" житель Саратова рассказал о том, что его ребенок лежит в больнице, где "еду все время подают с червями". Мужчина выложил фото, где рядом с тарелкой с едой лежит что-то похожее на червя. По данным местных СМИ, речь идет о 5-й Детской инфекционной клинической больнице.
"По факту публикации данного поста будет проведена проверка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, важно уточнить, действительно ли еда на фото принесена из пищеблока больницы.