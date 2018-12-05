В Саратове возбудили дело на организаторов квеста, в ходе которого пострадали пять человек

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело на организаторов и сотрудников квест-игры в Саратове, в ходе которой пятеро участниц получили ожоги. Об этом в среду сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ региона.

"Организатору экстремальной игры "Квест" и двум актерам-аниматорам данного заведения предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел еще в прошлом году с пятью участницами игры. "По сценарию, посетительниц поместили в макет автомобиля, возле которого актеры-аниматоры стали разжигать огонь. В результате, одна из посетительниц получила ожоги, причинившие средний вред ее здоровью, а четыре ее подруги получили разной степени тяжести повреждения, не повлекшие вреда здоровью", - уточняет пресс-служба.

Отмечается, что фигуранты дела признали вину. Им может грозить до шести лет лишения свободы.