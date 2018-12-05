Фигурант дела "Седьмой студии" Малобродский попал в больницу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, был госпитализирован в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"

Об этом в среду на заседании Мещанского суда Москвы сообщила его адвокат Ксения Карпинская.

"Вчера Малобродского госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии", - сообщила суду адвокат, попросив об отложении заседания на 10 декабря.

"[Температура] 36,3, средняя [степень] тяжести", - сказала Карпинская ТАСС о состоянии продюсера.

Мещанский суд рассматривает дело о хищении более 130 млн рублей в "Седьмой студии" при реализации театрального проекта "Платформа". На скамье подсудимых, помимо Серебренникова и Малобродского, находятся продюсер Юрий Итин и бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Дело в отношении признавшей вину и давшей показания главного бухгалтера Нины Масляевой выделено в отдельное производство.