Суд продлил домашний арест бывшему вице-мэру Оренбурга до 8 февраля

ТАСС, 5 декабря. Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок домашнего ареста бывшему заместителю главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадию Борисову, обвиняемому во взяточничестве, до 8 февраля. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок домашнего ареста до 8 февраля 2019 года", - сообщил собеседник агентства.

Вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов был задержан 8 августа с поличным при получении взятки в 2 млн рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. Органами предварительного следствия Борисов обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере") и п. п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере"). Ленинский районный суд Оренбурга 10 августа арестовал его до 8 октября, 29 августа суд изменил ему меру пресечения на домашний арест в связи с тем, что обвиняемый признал свою вину.

В пресс-судьбе администрации Оренбурга уточнили ТАСС, что Борисов уволен с должности заместителя мэра города в октябре 2018 года.