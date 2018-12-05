Около 40 животных погибли при пожаре в приюте "Счастливый друг" в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Около 40 животных погибли при пожаре в приюте "Счастливый друг" на улице Нижние Мневники на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Погибли порядка 40 зверей - собаки и кролики", - сказал он. Ранее ТАСС в администрации приюта сообщили, что в момент пожара там находились "десятки зверей и птиц". Не менее 20 собак удалось спасти.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Москве, пожар в приюте произошел около 05:30 мск, сгорела деревянная постройка, площадь возгорания составила 200 кв. метров.