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Около 40 животных погибли при пожаре в приюте "Счастливый друг" в Москве

Отмечается, что удалось спасти не менее 20 собак

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Около 40 животных погибли при пожаре в приюте "Счастливый друг" на улице Нижние Мневники на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Погибли порядка 40 зверей - собаки и кролики", - сказал он. Ранее ТАСС в администрации приюта сообщили, что в момент пожара там находились "десятки зверей и птиц". Не менее 20 собак удалось спасти.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Москве, пожар в приюте произошел около 05:30 мск, сгорела деревянная постройка, площадь возгорания составила 200 кв. метров.

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