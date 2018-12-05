У посетителя Эрмитажа украли более 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн рублей украли у посетителя Эрмитажа во время экскурсии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, обращение о краже поступило в правоохранительные органы во вторник. "Во время экскурсии в Государственном Эрмитаже неизвестный преступник совершил хищение из наплечной сумки портмоне с банковскими картами, с которых в последствии произошло списание денежных средств в размере более 1 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Эта кража стала не единственным криминальным инцидентом, произошедшем в Эрмитаже в один и тот же день. По данным полиции, после посещения экскурсии еще одна посетительница во вторник заявила о пропаже портмоне с 29 тыс. рублей.

Как уточнила пресс-служба петербургской полиции, после обращений граждан возбуждены уголовные дела по статьям о краже. Злоумышленников разыскивают сотрудники ведомства.

По мнению директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, воры-карманники являются "бедой для всех крупных музеев". "Музей - место риска: понятно, что здесь много людей, люди отвлекаются, и для воров это создает соблазн", - сказал он в ходе интернет-встречи, прошедшей в понедельник.

Пиотровский отметил, что Эрмитаж пытается бороться с кражами, однако не собирается идти по пути парижского Лувра. "В Лувре висят специальные объявления "берегитесь карманников", но в Лувре даже была забастовка сотрудников музея по поводу того, что карманников не ловят. <...> [В Эрмитаже] и гиды предупреждают, но писать на стенах "бойтесь карманников" мы не будем", - отметил директор музея.