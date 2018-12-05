Полиция возбудила дело после кражи у ветерана войны 2 млн рублей в Петербурге

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело после мошенничества в отношении ветерана Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, у которого похитили около 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). К раскрытию преступления привлечены опытные сотрудники, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание злоумышленников", - сказала она.

Во время мониторинга СМИ сотрудники МВД обнаружили публикацию о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны и его жены, проживающих в Санкт-Петербурге. В статье сообщается, что в квартиру пожилых супругов пришли представители несуществующей страховой организации, которые предложили приобрести электронную медицинскую технику для диагностики заболеваний и похитили крупную сумму денег. Затем под предлогом обмена денег на купюры нового образца они завладели оставшимися сбережениями пенсионеров.

Глава МВД Владимир Колокольцев дал указание руководству регионального главка незамедлительно проверить эти сведения.