Житель Карелии угрожал убить соседку игрушечным автоматом из-за шумных занятий фитнесом

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 декабря. /ТАСС/.Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Петрозаводска, который угрожал убить игрушечным автоматом занимавшуюся дома фитнесом соседку. Об этом в среду сообщается на сайте МВД по Карелии.

По данным ведомства, в полицию обратилась 34-летняя горожанка и сообщила, что ей угрожали убийством. Днем она занималась дома фитнесом, а производимый при этом шум не понравился соседу. Пьяный мужчина стал стучаться в дверь к соседке и кричать, чтобы она прекратила, но женщина отказалась идти на уступки.

"Тогда тот вернулся к себе в квартиру, взял игрушечную модель автомата и вновь поднялся на лестничную площадку этажом выше. Затем петрозаводчанин наставил на оппонентку игрушечный автомат и высказал угрозы физической расправы. Свидетелями конфликта стали соседи по лестничной площадке", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.