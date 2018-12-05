Саратовский глава поручил усилить контроль качества еды в больницах из-за жалобы на червей

САРАТОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал усилить контроль за качеством питания в медучреждениях после жалобы жителя Саратова на червей в еде детской больницы. В городе создана комиссия для расследования инцидента, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

Ранее в "Вконтакте" житель Саратова рассказал о том, что его ребенок лежит в больнице, где "еду все время подают с червями". Мужчина выложил фото, где рядом с тарелкой с едой лежит что-то похожее на червя. Речь идет о 5-й Детской инфекционной клинической больнице. После этого региональный минздрав начал проверку.

"Губернатор Валерий Радаев <…> потребовал провести работу с руководящим составом учреждений здравоохранения, усилить контроль в части обеспечения качественным питанием, указал на недопустимость данной ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Радаев также дал поручение разобраться в связи с жалобой на некачественное питание и невозможностью получить разъяснения главврача больницы. "Организация лечебной и хозяйственной работы медучреждения - это прямая ответственность руководителя. Бегать от пациентов, уходить от прямого общения - недопустимо для врача, это говорит о равнодушном отношении к людям", - цитирует Радаева пресс-служба.