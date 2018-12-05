Полиция задержала мужчину, угрожавшего расправой сотруднику ИД "Московский Комсомолец"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали неизвестного, который угрожал расправой одному из сотрудников издательства "Московский Комсомолец" в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный вошел в здание издательства на улице 1905 года и высказывал угрозы начальнику службы безопасности издательства. По вызову приехали полицейские. Они досмотрели правонарушителя, никаких предметов, которыми бы он мог нанести кому-либо вред, при нем не было. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт инцидента. "В среду, 5 декабря, в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в организации на улице 1905 года. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими был обнаружен мужчина, который вел себя агрессивно, угрожал одному из сотрудников организации причинением телесных повреждений. Пострадавших в результате инцидента нет, для дальнейшего разбирательства гражданин доставлен в территориальный отдел полиции", - сказали в пресс-службе.