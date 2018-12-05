Обвиняемый по делу о теракте в магазине "Перекресток" в Петербурге признал вину в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Петербуржец Дмитрий Лукьяненко признался на выездном заседании Московского окружного военного суда в том, что совершил взрыв в магазине "Перекресток" в конце прошлого года, передает корреспондент ТАСС.

Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.

"Да", - ответил Лукьяненко на вопрос председательствующего судьи о том, согласен ли он с обвинением в совершении теракта.

Обвиняемого по делу 36-летнего неработающего жителя Петербурга Дмитрия Лукьяненко суд ранее направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику до декабря. 5 декабря в суде Лукьяненко сообщил, что до совершения теракта работал кочегаром в военной части. Следствие установило, что на момент совершения взрыва фигурант страдал психическим заболеванием.

При этом суд допустил мать обвиняемого к процессу в качестве его законного представителя.

Ранее приставы сообщили журналистам, что первое заседание по существу дела будет рассматриваться в закрытом режиме, позже председательствующий судья все же допустил прессу в зал суда, но запретил съемку. "Мы не можем удалить пишущую прессу. Также допускается в качестве законного представителя мать Галина Лукьяненко", - сказал судья. Он отметил, что в суд поступило ходатайство о применении к обвиняемому медицинских мер принудительного характера.

На заседание также явились семь потерпевших для допроса.

Взрыв в камере хранения петербургского магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте произошел в конце декабря прошлого года, пострадали 18 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, позже взрыв квалифицировали как теракт. Дмитрий Лукьяненко был задержан 30 декабря и на следующий день по решению суда заключен под стражу. В СИЗО он пробыл восемь месяцев, после чего его направили в клинику.