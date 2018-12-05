Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, обвиняемый в хулиганстве и побоях, полностью возместил ущерб потерпевшему по делу водителю Виталию Соловчуку. Об этом корр. ТАСС передает из зала Тверского суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантам дела о драке в центре Москвы.

"Просим приобщить заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем, ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен", - сказал адвокат Игорь Бушманов.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, футболист "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря в рамках дела о драке. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".

8 октября они стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел около 08:30 мск, когда несколько мужчин напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин", избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.