Причиной пожара в приюте для животных в Москве мог стать поджог

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пожар в приюте для животных "Счастливый друг" на западе Москвы мог возникнуть из-за поджога. Об этом ТАСС сообщила представитель администрации учреждения Александра Артемова.

"Как нам рассказали представители МЧС, пожар начался в кабинете для стерилизации. Но именно там почти все выполнено из металла и других негорючих материалов. Если добавить к этому то, что нам в соцсетях и в личной беседе конкурирующая организация высказывала угрозы, то вполне вероятно, что нас могли поджечь умышленно", - сказала она.

По ее словам, согласно уточненным данным, при пожаре погибли 14 собак и три кошки. "Еще несколько кошек убежали, мы пытаемся их сейчас найти", - сказала Артемова.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Москве, пожар в приюте произошел около 05:30 мск, сгорела деревянная постройка, площадь возгорания составила 200 кв. метров.