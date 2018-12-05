Вандалы осквернили скульптуры на польском воинском захоронении во Львове

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники в ночь на среду повредили декоративные скульптуры польского воинского захоронения на Лычаковском кладбище Львова. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам развития Андрей Москаленко.

"Нападению вандалов подверглись скульптуры львов на кладбище польских военных захоронений. К утру конструкции восстановили. На место были вызваны сотрудники полиции и Службы безопасности Украины", - написал он в Facebook. Заместитель главы города добавил, что это не первый случай подобных провокаций, поэтому горсовет требует тщательного и быстрого расследования.

В последнее время участились акты вандализма и хулиганские действия как со стороны украинских, так и польских радикалов. Одной из главных причин такого противостояния стала героизация на Украине участников Организации украинских националистов и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ). В связи с этим польские политики обращались непосредственно к президенту страны Петру Порошенко. В частности, президент Польши Анджей Дуда просил украинского лидера изменить принятый в 2015 году закон, которым ОУН и УПА признаны организациями, боровшимися за независимость Украины.

В ответ Сенат Польши принял закон, в соответствии с которым предусмотрено до трех лет тюрьмы за отрицание преступлений украинских националистов. К ним относятся "деяния, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, связанные с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей", а также участие украинских националистов в уничтожении евреев и геноцид поляков Волыни.