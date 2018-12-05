Адвокат подтвердила прекращение уголовного дела о растрате в Роскомнадзоре

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Адвокат подтвердила информацию о прекращении Следственным комитетом РФ уголовного дела в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова - обвиняемых в растрате в ведомстве более 58 млн рублей.

"Да, мне данные обстоятельства известны. Документ о прекращении уголовного дела существует, подписан уполномоченным органом и всем обвиняемым в ближайшее время будет направлен по почте", - рассказала адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина.

При этом юрист отметила, что высокая квалификация органов предварительного следствия "позволила дать верную правовую оценку позиции обвиняемых и защиты, разобраться во всех обстоятельствах и принять объективное и законное решение по уголовному делу".

Ранее в среду источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что Следственный комитет прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело о растрате в отношении Ампелонского, Едидина, Весельчакова и других фигурантов.

В чем обвинялись

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу также проходили гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева (ей СК инкриминировал растрату в особо крупном размере) и еще 15 человек. Ампелонскому в окончательной редакции вменялись два эпизода растраты на сумму около 6 млн рублей, а Весельчакову - на сумму 10 млн рублей. Кроме того, 10 сентября Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Оксаны Чернышенко, еще одной фигурантки дела о растрате, которая была объявлена в розыск.

Позднее СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признали. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.

Следствие считало, что Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.

В конце сентября в связи с тем, что закончилось предварительное следствие по делу, всем фигурантам была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, в том числе вернувшемуся на работу в ведомство Ампелонскому. Фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 80 томов. Однако позднее следствие вернулось на стадию допросов, позже было принято решение о закрытии уголовного дела.