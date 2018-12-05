Следствие настаивает на том, что Кокорин и Мамаев представляют опасность для общества

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следствие настаивает на том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили преступление с особым цинизмом и жестокостью, а также представляют опасность для общества. Об этом заявил следователь в Тверском суде Москвы, где решается вопрос о продлении им ареста.

"Преступление было совершено в составе группе лиц с особым цинизмом и жестокостью за малый промежуток времени. Если фигурантов отпустить из-под стражи, то они могут воспрепятствовать следствию или как-то повлиять на свидетелей. На основании изложенного прошу продлить арест всем фигурантам до 8 февраля", - сказал следователь.

Защита Мамаева просит отпустить его под залог, который готов внести отец. "Просим суд приобщить заявление о возможности отца внести залог", - сказал адвокат Игорь Бушманов. В свою очередь супруга Мамаева гарантирует возможность постоянного места проживания в случае избрания домашнего ареста. Ранее сообщалось, что Мамаев сдал следствию два своих загранпаспорта, чтобы исключить возможность покинуть РФ.

Защита Кокорина попросила приобщить справку банка о том, что на счету его матери находится сумма свыше 10 млн рублей, которая может быть использована в качестве залога за него и его брата Кирилла, также ставшего фигурантом дела о драке.

Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря в рамках дела о драке. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".