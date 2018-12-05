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Из квартиры в центре Москвы похититли антикварные статуэтки

Сумма ущерба превысила 420 тыс. рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, укравших антикварные статуэтки почти на 500 тыс. рублей из квартиры в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московского главка МВД, отметив, что с заявлением в полицию обратилась 65-летняя женщина.

"Она пояснила, что, вернувшись домой вечером 4 декабря, обнаружила, что дверь в квартиру на Воронцовской улице открыта, ее 67-летний муж спит, а из квартиры похищены три антикварные статуэтки, выполненные из бронзы. Ущерб составил 420,1 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в момент кражи муж потерпевшей находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. "Следов взлома на входной двери нет, обстановка в квартире не была нарушена", - добавил источник.

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