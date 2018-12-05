Уголовное дело возбудили из-за массового отравления посетителей кафе в селе в ЕАО

ТАСС, 5 декабря. Следователи в Еврейской АО возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в селе Ленинское в октябре. Об этом сообщило в среду СУ СК РФ по региону.

В середине октября в областную инфекционную больницу в ЕАО с симптомами острой кишечной инфекции после посещения кафе в селе Ленинское поступили, по данным следователей, 27 человек, в том числе пятеро детей. Как сообщалось ранее, большинство при поступлении находились в состоянии средней тяжести, двое, включая беременную женщину, попали в реанимацию.

"Следственными органами СК РФ по ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении на сайте.

По результатам проверки установлено, что еда в кафе "Осень" села Ленское готовилась с нарушением требований санитарно-эпидемиологических норм. Люди поступили в больницу с диагнозом "сальмонеллез".

Как сообщила в среду областная прокуратура, в отношении владельца кафе было возбуждено два административных дела, его привлекли к ответственности, назначив штрафы на общую сумму 30 тыс. рублей. Дело об административных правонарушениях возбуждало и управлением Роспотребнадзора по ЕАО, в результате чего работу кафе приостановили.