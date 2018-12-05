Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, обвиняемые в хулиганстве и побоях, частично признают свою вину, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где решается вопрос о продлении им ареста.

Мамаев утверждает, что "не трогал и не бил" потерпевшего Дениса Пака. "На очной ставке Пак сказал, что не имеет ко мне никаких претензий", - сказал Мамаев, отметив, что признает вину частично по инциденту с водителем Виталием Соловчуком.

В свою очередь Кокорин утверждает, что не участвовал в потасовке с водителем. "Суд избрал для нас слишком суровую меру пресечения. Соловчука я не трогал, это видно на видеозаписи, надеюсь на профессиональную оценку суда. Вину свою признаю частично", - сказал он.

По его словам, потерпевшие его оговаривают, а в ходе следственных действий его оскорбил следователь. "После конфликта мы примирились со всеми потерпевшими, а сейчас получается вот так", - отметил он.

Кокорин также отказался возмещать ущерб потерпевшему в ходе потасовки в кафе в центре Москвы директору одного из департаментов Минпромторга Денису Паку.

"Господин Пак лукавил, в показаниях он говорил одно, а из видео следует другое. Заглаживать вину перед Паком мы не намерены, мы будем действовать и поступать в рамках закона по отношению к нему", - сказал адвокат Александра Кокорина. "Пак сказал, что его били стулом по голове, а на видео видно, что стулом был нанесен удар по руке и телу", - уточнил адвокат.