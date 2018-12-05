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В Москве подросток госпитализирован после драки в школе

По сообщениям источника в правоохранительных органах, у пострадавшего сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тринадцатилетний подросток госпитализирован после драки с учениками в школе в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У 13-летнего учащегося школы № 2055 на улице Подвойского, 2, произошел конфликт с учениками 5-го и 6-го классов, переросший в потасовку. В результате драки подросток получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мальчик госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского. Его здоровью ничего не угрожает. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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